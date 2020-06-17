В Сызрань прилетят "Беркуты", рассказываем, зачем

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:31:57+03:00

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В Сызрани из-за пандемии коронавируса перенесли празднование юбилея вертолетного училища. В этом году СВВАУЛ исполняется 80 лет.

Праздник готовились устроить в мае, но эпидемиологическая обстановка этому помешала, его перенесли, пока что на 15 августа, если число больных коронавирусом значительно уменьшится или сократится до нуля.

Как сообщает администрация Сызрани, на 15 августа запланировано выступление пилотажной группы "Беркуты" - мало кто в мире способны, как эти пилоты, демонстрировать сложнейшие фигуры как вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Группа летает на вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник" и разведывательно-ударном вертолёте Ка-52 "Аллигатор", какие аппараты задействуют для выступления в Сызрани, пока не ясно.

Также в небе можно будет увидеть экипаж местных вертолетчиков - сызранцы Виктор Дегтярь и Петр Васильев завоевывают по всему миру победные места в вертолетных гонках, увидеть их мастерство теперь смогут и земляки.

ИСТОЧНИК KP.RU