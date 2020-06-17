В Самарской области объявили "желтую" опасность из-за грозы и града

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:31:04+03:00

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В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Синоптики говорят, что в течение 1-2 часов местами по области может начаться гроза, значительно усилится ветер, который будет шквальным и порывистым. А кое-где даже может пойти град. Ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.

В Самаре пока жарко и солнечно, но метеозависимые горожане уже сетуют на изменение давления. Возможно непогода обойдет город стороной, в любом случае стоит внимательнее посматривать на небо.

Тем более синоптики утверждают, что опасность сохранится и до конца дня 18 июня, так что игнорировать ее точно не стоит.

Этот июнь в Самаре связан с резкими изменениями погоды. Синоптикам уже не раз приходилось объявлять о желтом уровне опасности из-за грозы и тумана. Жителям рекомендуют следить за изменениями погоды и при любых неблагоприятных явлениях прятаться в укрытие, не стоять рядом с плохо закрепленными конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU