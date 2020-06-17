В Тольятти мужчина, которому выдрали кусок уха, отказался от помощи

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:32:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Тольяттинские чаты "взорвала" фотография местного жителя, у которого отсутствует кусок уха. Легенда гласит, что он отказался от помощи, когда очевидцы обратили внимание на его увечье.

- Да, это было несколько дней назад на Революционной, 7 - там раньше общежитие было, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" очевидец произошедшего. - Он просто вылетел в подъезд, мы обратили внимание на то, что у него ухо порезано. Он ответил: "Подрался, все со мной в порядке".

Тольяттинцы говорят, что мужчине хотели вызвать "Скорую помощь", но он отказался, сказал, что ничего ему не надо и спешно ретировался, как будто его могли госпитализировать силой.

Впрочем, по словам местных жителей, такие ЧП в этих местах не редкость: пьянки в последнее время происходят все чаще, а за ними то и дело следуют "разборки", иногда все заканчивается криками, в ряде случаев конфликтующие переходят к членовредительству.

Обратился ли в итоге мужчина за помощью к медикам или в полицию, история умалчивает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU