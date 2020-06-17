В Самаре детский сад наказали за долги перед собственной охраной
В Самаре в судебную тяжбу между детским садиком и частной охранной организацией пришлось вмешаться прокуратуре.
- Руководство детского сада №249 задолжало ЧОО "Беркут" 156,8 тысяч рублей, это деньги за охрану учреждения, услуга была фактически оказала, а оплату по муниципальному контракту так никто и не произвел, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.
ЧОО "Беркут" обратилась в Арбитражный суд, процесс выиграла, руководство детского сада обязали заплатить деньги. Сейчас долг уже погасили полностью.
Однако с учетом того, что руководство учреждения нарушило федеральное законодательство о контрактах и закупках, в дело вмешалась прокуратура: надзорное ведомство внесло представление заведующей детского сада. В итоге виноватого в оттягивании выплат по контракту определили и привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU