В Самаре детский сад наказали за долги перед собственной охраной

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:08:52+03:00

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В Самаре в судебную тяжбу между детским садиком и частной охранной организацией пришлось вмешаться прокуратуре.

- Руководство детского сада №249 задолжало ЧОО "Беркут" 156,8 тысяч рублей, это деньги за охрану учреждения, услуга была фактически оказала, а оплату по муниципальному контракту так никто и не произвел, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.

ЧОО "Беркут" обратилась в Арбитражный суд, процесс выиграла, руководство детского сада обязали заплатить деньги. Сейчас долг уже погасили полностью.

Однако с учетом того, что руководство учреждения нарушило федеральное законодательство о контрактах и закупках, в дело вмешалась прокуратура: надзорное ведомство внесло представление заведующей детского сада. В итоге виноватого в оттягивании выплат по контракту определили и привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU