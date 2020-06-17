2020-06-17T21:28:45+03:00
Происшествия

В Тольятти ищут родителей маленького мальчика по имени Илья

Малыша нашли в Автозаводском районе
Александра БУДАЕВА
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Мальчик найден в Автозаводском районе Тольятти, он был без родителейМальчик найден в Автозаводском районе Тольятти, он был без родителейФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Волонтеры отряда "Лиза Алерт" сообщают о том, что в Тольятти найден ребенок. Мальчику предположительно три года, его зовут Илья. Вероятнее всего, он живет в Автозаводском районе. Ребенок был один, сейчас ведется розыск его родителей.

Информация о "найденыше" в соцсетях появилась около часа назад. Мальчика нашли сегодня в Автозаводском районе Тольятти. Он был серую в белую полоску майку, светлые шорты, темные кроссовки на белой подошве, на голове - синяя кепка с красным рисунком.

Мальчик ростом 70-75 см, среднего телосложения, русоволосый со светло-карими глазами.

Инфорг поиска среди отряда добровольцев "Лиза Алерт" - Юлия, телефоны контакта и подробности поисков можно найти на страничке отряда в соцсетях.

Информацию о родителях ребенка также можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы знаете что-либо об этом мальчике, сообщите об этом нашим журналистам:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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