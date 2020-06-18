В Самарской области с мужчины взыскали долг перед бывшей женой

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:43:56+03:00

Мужчина должен был отдать бывшей жене 90 тысяч рублей ФОТО: УФССП по Самарской области

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В Отрадном местный житель задолжал своей бывшей супруге 90 тысяч рублей. Дело в том, что женщина обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого в браке имущества. Высшая инстанция приняла решение о взыскании денег с мужчины.

– Однако добровольно бывший муж выплачивать деньги не спешил. В дело включились судебные приставы. Представители исполнительной власти проверили счета гражданина. Выяснилось, что там имелись средства, – сообщили в УФССП по Самарской области.

Необходимая сумма была списана и передана экс-супруге. После списания исполнительное производство данного дела было завершено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU