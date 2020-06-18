2020-06-18T09:29:12+03:00
Общество

Полицейские Самары по горячим следам задержали грабителей

Они спилили замок гаража и украли оттуда имущество
Владислав КИРСАНОВ
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Подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениямПодозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениямФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самары, находившиеся на патрулировании в микрорайоне Крутые Ключи, обратили внимание на припаркованный возле одного из гаражей автомобиль. Дело происходило около 4 часов утра, а номера машины были умышленно скрыты грязью.

– Заметив приближение стражей порядка, водитель авто поспешил скрыться. Полицейские обнаружили, что на одном из гаражей спилен замок. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Также был найден хозяин бокса, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Выяснилось, что добычей грабителей стали автомобильные колеса и велосипед с детским креслом. По горячим следам удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 24-летний и 26-летний местные жители. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного, а также причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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