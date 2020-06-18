В Самарской области в ДТП погибли два человека

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:44:23+03:00

Два мужчины погибли до приезда скорой помощи Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Легковушка не справилась с управлением и слетела в кювет

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Вчера, 17 июня, в Ставропольском районе Самарской области произошла страшная трагедия. На трассе «четырнадцатая» превысила скорость, не справилась с управлением, после чего вылетела в кювет, где неоднократно перевернулась.

– От полученных травм 40-летний водитель и его 46-летний пассажир скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. Оба они являются жителями села Севрюкаево, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU