Синоптики рассказали, когда в Самарскую область вернется жара
В Приволжском УГМС рассказали, когда жаркая погода снова вернется в Самарскую область. Отметим, что в ближайшие дни ожидается некоторое снижение температуры воздуха. Сегодня, 18 июня, в регионе ожидаются дожди, грозы, возможен град. Столбик термометра остановится на 25 градусах.
– Примерно такая же погода, за исключением осадков, будет и в пятницу. А вот уже в субботу, 20 июня, в дневное время снова придет жара. Осадков не ожидается, а воздух прогреется до +29 градусов, – сообщают синоптики.
Однако ночью сильно похолодает – всего 5-10 градусов выше нуля. Отметим, что средняя температура июня превышает норму на 2°C.
ИСТОЧНИК KP.RU