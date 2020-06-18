Синоптики рассказали, когда в Самарскую область вернется жара

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:44:28+03:00

Сегодня возможна гроза и даже град Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ночное время будет очень холодно для этого времени года

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В Приволжском УГМС рассказали, когда жаркая погода снова вернется в Самарскую область. Отметим, что в ближайшие дни ожидается некоторое снижение температуры воздуха. Сегодня, 18 июня, в регионе ожидаются дожди, грозы, возможен град. Столбик термометра остановится на 25 градусах.

– Примерно такая же погода, за исключением осадков, будет и в пятницу. А вот уже в субботу, 20 июня, в дневное время снова придет жара. Осадков не ожидается, а воздух прогреется до +29 градусов, – сообщают синоптики.

Однако ночью сильно похолодает – всего 5-10 градусов выше нуля. Отметим, что средняя температура июня превышает норму на 2°C.

ИСТОЧНИК KP.RU