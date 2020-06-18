2020-06-18T10:29:32+03:00
Происшествия

В Южном городе бойцы спецназа задержали наркомана, который делал закладки в подъезде

Сейчас дело молодого человека рассматривают в суде, он признался полицейским, что хотел заработать на торговле наркотиками
Михаил ГОРЮНОВ
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У подозреваемого были изъяты незаконные веществаУ подозреваемого были изъяты незаконные веществаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские рассказали про задержание 27-летнего жителя поселка Придорожный. Информация о нем поступила силовикам в ноябре 2019 года. Вместе с отрядом спецназа "Гром" его поймали в подъезде дома в Южном городе, где он делал "закладки".

- Подозреваемый находился в наркотическом опьянении. При личном досмотре в присутствии понятых у него обнаружили пакет с тремя плитками вещества растительного происхождения, - рассказали "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В тот же день в квартире злоумышленника провели обыск. Там нашли картонную коробку, в которой находились упаковочные материалы, электронные весы, мобильный телефон и пять пакетов с наркотиками. В сотовом оперативники отыскали фотографии "закладок". Задержанный согласился показать, где их прятал. Как оказалось - во дворах на улицах Полярной и 22 Партсъезда в Промышленном и Советском районах.

Незаконные вещества изъяли. Эксперты показали, что все это наркотики и психотропные вещества: марихуана общей массой 4,44 гр., гашиш - 292,50 гр. и амфетамин - 11,65 гр.

Задержанный приобретал отраву через интернет с целью дальнейшей продажи. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный оборот наркотиков, сейчас оно уже передано в суд.

Как сообщил начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 3 (Советский район) Алексей Захарин, всего за прошедший период 2020 года выявлено и раскрыто 99 преступлений в сфере НОН. Изъято свыше 3 кг наркотических средств. 15 человек, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков, задержаны.

Майор добавил, что сообщить о фактах распространения наркотиков можно в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области по телефону 8(846) 278-22-22 и в дежурные части территориальных органов внутренних дел - 020 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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