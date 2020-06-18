В центре Самары три человека пострадали в столкновении трех автомобилей
Этой ночью в Самаре произошла серьезная авария. 21-летний водитель «Приоры» двигался по Волжскому проспекту в сторону Ульяновской. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где врезался в «Форд», за рулем которого был 27-летний мужчина.
– После этого отечественную легковушку отбросило на «Шкоду», которой управлял 22-летний парень. В результате ДТП госпитализировали водителя и 18-летнего пассажира «Приоры». Также в больницу был доставлен водитель «Форда», – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Пострадавшие были госпитализированыФото: ГУ МВД России по Самарской области
Разбираться во всех обстоятельствах дела будут сотрудники ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU