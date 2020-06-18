215 жителей Самарской области стали жертвами энцефалитных клещей

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:45:19+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Самарской области отчиталось о количестве укусов клещами жителей региона. За минувшую неделю в больницы обратились 402 человека. 117 из них – дети.

– Всего было исследовано 4131 экземпляров насекомых. В 215 из них был обнаружен вирус клещевого энцефалита. За весь период текущего года зафиксировано 2 случая иксодового боррелиоза, – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство укушенных клещами находились на загородных частных объектах Э это около 42%. В дикой природе жертв насекомых значительно меньше – 17,9%. На кладбищах – 6,5%. За весь период зарегистрировано 4450 укусов клещей. 1551 из них – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU