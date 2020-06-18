Амбассадоры СамГУПС приглашают талантливую молодежь в вуз

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:45:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарском государственном университете путей сообщения появился масштабный профориентационный проект «Амбассадоры СамГУПС». Теперь в привлечении школьников в вуз участвуют 70 активных студентов университета разных факультетов. Уже сейчас послы выходят на онлайн-связь с выпускниками школ в 10 регионах ПФО, где расположены филиалы транспортного вуза, и рассказывают об университете, его традициях, образовательных возможностях и перспективах работы в компании РЖД после обучения. Кроме того, послы-студенты смогут интереснее рассказать ребятам из других регионов о красотах Самары и Самарской области.

- Официальные представители вуза - это наиболее продвинутые, активные студенты, которые смогут найти подход к ребятам, помочь им определиться с выбором учебного заведения, - отметил ректор СамГУПС Иван Андрончев.

В помощь послам выпустили брошюру «Амбассадор СамГУПС». Активисты будут рассказывать не только о транспортных специальностях, но и о новых направлениях подготовки и об образовательных программах вуза. К примеру, об участии в проектах по направлениям научно-исследовательской деятельности на базе НИИ «Человек», «Космос», «Транспорт», «Энергия» и «Город».

Как рассказал куратор проекта, председатель первичной профсоюзной организации студентов СамГУПС Алексей Новоселов, новое направление в работе университета связано с эпидемиологической ситуацией в стране и мире. Переход на дистанционные формы обучения и общения заставил по-другому взглянуть и на профориентационную работу среди школьников.

До объявления ограничительных мер встречи с абитуриентами и их родителями проводились в школах и на площадках вуза. В СамГУПС ежемесячно устраивали «Дни открытых дверей», занятия для школьников в рамках проекта «Университетские субботы», различные олимпиады для старшеклассников. Ребята знакомились с учебными корпусами, лабораториями, преподавателями и специальностями транспортного образования. Теперь ситуация потребовала новых форм и подходов к презентации вуза для школьников. Например, в конце апреля в социальной сети «ВКонтакте» прошла онлайн-трансляция «День открытых дверей СамГУПС». В дистанционном общении с преподавателями и руководством вуза участвовало около 300 школьников и родителей, трансляцию посмотрели свыше 7 тыс. человек. Многие из них оставили контактные данные, чтобы больше узнать о вузе. Теперь послы СамГУПС выходят на связь с потенциальными абитуриентами, чтобы закрепить интерес к транспортному университету и привлечь в вуз талантливую, активную молодежь.

Проект «Амбассадоры СамГУПС» будет работать в вузе на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU