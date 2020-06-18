2020-06-18T13:17:59+03:00
Общество

На трассе под Самарой грузовик врезался в бензовоз

Оба водителя пострадали и были госпитализированы
Владислав КИРСАНОВ
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Все детали происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДДВсе детали происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДДФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сегодня, 18 июня, в Волжском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, на 50 км обводной Самары грузовик с полуприцепом ДАФ, за рулем которого находился 34-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом той же марки. К счастью, топлива в цистерне на момент аварии не было.

– Оба водителя пострадали. Они были госпитализированы в лечебное учреждение. Прибывшие сотрудники полиции оградили место аварии, после чего установили и опросили очевидцев случившегося, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь правоохранителям предстоит установить все детали происшествия. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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