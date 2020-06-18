2020-06-18T13:44:33+03:00
Общество

В Самарской области задержали мужчину с 1 кг героина

Правоохранители поймали его с помощью проверочной закупки
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит длительное тюремное заключениеЗадержанному грозит длительное тюремное заключениеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Сызрани удалось задержать подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался уроженец соседней республики. Его удалось поймать благодаря проверочной закупки, которую совершил наркополицейский.

– 51-летний мужчина получил 10 тысяч рублей, взамен отдал пакетик с героином. После этого он был задержан. В ходе обыска у него были изъяты сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, упаковочный материал и около 1 кг запрещенных веществ, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Расследование всех обстоятельств продолжается. Стражи порядка устанавливают канал поставки героина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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