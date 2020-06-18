В Самаре достраивают приют для бродячих кошек и собак

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:48:38+03:00

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В Самаре почти достроили приют для бродячих животных. Он рассчитан на 300 собак и 50 кошек. Сейчас уже сделали просторные вольеры для хвостатых. Принять первых животных питомник сможет уже летом, сообщает пресс-служба администрации города.

- Каждый вольер с будкой и крышей рассчитан на две особи, - уточнили власти Самары. - Кроме того, в приюте уже построены отдельные вольеры для выгула собак и предусмотрены карантинные блоки.

Когда бродячих животных будут приводить в питомник, их обработают от паразитов и отправят в карантинную зону, где за ними 10 дней будут наблюдать ветеринары. После этого будут решать, кого как лечить и нужно ли животное стерилизовать. После всех операций каждую собаку чипируют и переведут на три дня в послеоперационный изолятор.

- Если животное здорово и не проявляет никаких признаков заболеваний с ним начинают работать специалисты. Собак адаптируют, проверяют и делают ветеринарные паспорта. Через неделю животные передаются заинтересованным людям или отправляется на волю, - уверяют власти.

В мэрии отмечают, что отличительной особенностью этого приюта будет кошатник. Там специалисты будут следить за здоровьем хвостатых и усатых, пока животным ищут новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU