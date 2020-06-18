2020-06-18T15:59:22+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в массовом ДТП с участием фуры и школьного автобуса в Самарской области

По предварительной версии, аварию спровоцировал неосторожный водитель фуры
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте аварии работают полицейскиеНа месте аварии работают полицейскиеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Серьезное ДТП произошло днем 18 июня в Самарской области. На 108 километре трассы "подъезд к г. Оренбург от М5 Урал" недалеко от Нефтегорска в Алексеевском районе столкнулись сразу несколько авто, в том числе школьная "Газель".

- В 11-45 59-летний водитель грузовика "Мерседес" в составе полуприцепа при подъезде к месту дорожных работ, где организовано реверсивное движение, не учел скоростной режим и врезался в стоящий на запрещающий сигнал регулировщика "Рено", - рассказывают "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На трассе в Самарской области произошло массовое ДТП.

По инерции "Рено" продолжил движение и врезался в школьную "Газель", за рулем которой находился 52-летний мужчина - детей там не было. После столкновения "Газель" выехала на встречную полосу и ударилась в "десятку" под управлением 47-летнего автолюбителя. Легковушка в итоге улетела в кювет.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в результате аварии 5 человек получили травмы: 56-летний водитель и 2 пассажира "Рено", одному из которых 55 лет, а другому 38, водитель автомобиля "ВАЗ 2110" и пассажир "Газели". Все они госпитализированы.

Сейчас полицейские выясняют подробности аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. На участке дороги, где все произошло, образовалась серьезная пробка.

Ужасное ДТП в Самарской области - фура собрала несколько машин и школьный автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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