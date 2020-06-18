2020-06-18T16:25:13+03:00
Экономика

Лаборатория завода «АКОМ» на страже экологии и качества

Основополагающими принципами работы производственной лаборатории завода АКОМ» является поддержание высокой квалификационной деятельности во всех областях испытаний и контроля
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Ключевой инструмент, позволяющий демонстрировать компетентность специалистов, точность измерений, а также подтверждающий квалификацию лабораторий, межлабораторные сличительные испытания (МСИ), которые проводятся между лабораториями в различных отраслях промышленности. В рамках испытаний, каждая лаборатория получает идентичный образец, в котором необходимо выявить концентрацию содержания определенных веществ. Данные МСИ позволяют произвести объективный контроль точности результатов анализа и обеспечить их достоверность. Для испытательных лабораторий, аккредитованных в национальной и международной системах аккредитации, участие в МСИ является обязательным, а высокие результаты испытаний обеспечивают дополнительное доверие к лаборатории.

В период с января по май 2020 года 56 российских и зарубежных лабораторий, выполняющих определение загрязняющих веществ в объектах экологии (атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах, питьевых, природных и сточных водах), получили от уполномоченной организации шифрованные образцы (жидкость в пробирке и воздух в специальном баллоне) с неизвестными концентрациями определяемых веществ.

В шифрованном образце, имитирующем воздух,лаборатория завода «АКОМ» с высочайшей точностью определила содержание марганца(0,001490 мг/м3 при заданном значении 0,001419 мг/м3), ав жидком образце содержание алюминия(0,1770 мг/дм3 при заданном значении 0,1707 мг/дм3). Полученные результаты указывают на высокую техническую компетентность специалистов и точность лабораторного оборудования. Достоверность результатов, выдаваемых лабораторией предприятия, подтверждена соответствующими свидетельствами провайдера МСИ Центра метрологии, консалтинга и тестирования «Компетентность».

Специалисты завода «АКОМ» в своей практике руководствуются международными стандартами и системами менеджмента качества, в том числе в сфере экологического менеджмента, предприятие отвечает современным требованиям и принципам наилучших доступных технологий. Как отмечают сотрудники производственной лаборатории, важным преимуществом участия в МСИ является возможность продемонстрировать свою квалификацию экспертам соответствующей отрасли, а также сравнить собственные результаты с результатами других лабораторий. В итоговом рейтинге испытаний «АКОМ» занял верхние строчки, в очередной раз доказав верность своим принципам – твердо стоять на страже экологии и качества.

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