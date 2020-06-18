2020-06-18T17:24:01+03:00
Общество

Организм пожирает сам себя: врач объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от других

Одна из особенностей коронавируса – сильная аутоиммунная реакция
Ольга НОВИКОВА
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Коронавирусная пневмония требует специфического леченияКоронавирусная пневмония требует специфического леченияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главный врач СОКБ им.Середавина Армен Бенян объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от других и в чем особенности ее лечения.

- Вирус сам по себе является инициатором ряда патологических процессов в организме. Например, вызывает кашель, потерю обоняния и вкуса. На этом этапе требуется противовирусное лечение, - объяснил Армен Бенян. - А если в качестве осложнения начинается пневмония, то к вирусной инфекции часто присоединяется бактериальная, патогенными становятся даже те бактерии, которые в обычное время мирно сосуществуют в человеческом организме. Здесь уже требуются антибиотики.

Врач отметил, что отличительной особенностью COVID-19 помимо серьезного воздействия на легкие является сильная аутоиммунная реакция организма - так называемый цитокиновый взрыв, когда собственные иммунные клетки организма выделяются в огромном количестве и атакуют уже не вирус, а собственный организм.

- Поэтому от коронавирусных пневмоний страдают не только легкие, но и многие другие внутренние органы. И требуется специфическое лечение, чтобы снизить остроту цитокинового взрыва, - объяснил Армен Бенян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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