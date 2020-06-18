2020-06-18T17:03:25+03:00
Спорт

В день матча «Крылья Советов» - «Ахмат» до «Самара Арены» пустят трамваи

А около стадиона будут работать парковки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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До стадиона будут ходить автобусы и трамваи, а около арены откроют парковки.До стадиона будут ходить автобусы и трамваи, а около арены откроют парковки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На матч 23 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ахмат» болельщики смогут добраться до «Самара Арены» на автобусах, трамваях или на своих машинах. Откроют Северную и Восточную парковки, а также стоянку около «Агропарка», сообщает мэрия Самары.

- Также для болельщиков будут работать трамвайные маршруты №№ 5, 7, 25. Трамвай №5 будет ходить от улицы Чапаевской по Галактионовской, проспекту Ленина, Ново-Садовой, Демократической, Ташкентской и Московскому шоссе. 7-ой трамвай – от станции метро «Победа» по улицам 22 Партсъезда, Ставропольской, Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Ташкетской и Московскому шоссе. Трамвай №25 – от Безымянской ТЭЦ по проспекту Кирова, улицам Победы, Советской, Ташкентской и Московскому шоссе, - рассказали в горадминистрации.

Помимо трамвая и своей машины до стадиона можно доехать на автобусах - 1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268 (до остановки «Ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе) и № 295 (до остановки «Агропарк»). После матча у «Агропарка» болельщиков будут ждать дополнительные автобусы №№ 1, 47, 50, 51, 67, 295.

ИСТОЧНИК KP.RU

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