2020-06-18T17:45:09+03:00
Общество

В Самаре медиков поздравили музыкой и клубникой

В честь наступающего дня медика для врачей, медсестер и всех работников больницы имени Семашко
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Врачей больницы Семашко поздравили песнейВрачей больницы Семашко поздравили песнейФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре работников больницы имени Семашко поздравили с наступающим днем медиков. В этом году праздник врачи будут встречать на рабочем месте: сегодня из-за того, что многие лечебные заведения перепрофилируют под больных с коронавирусом, на другие клиники ложится повышенная нагрузка.

- Сейчас мы принимаем людей с травмами с разных районов области, если раньше их госпитализировали в Середавина, сейчас нагрущка легла на нас, - рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Павел Мачехин. - Да и будем честны, не тот сейчас период, чтобы праздники устраивать. Дождемся вот окончания... Да и не важно это, лишь бы все здоровы были!

Под заводные хиты все даже начали пританцовывать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под заводные хиты все даже начали пританцовыватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для медиков, которые встречают праздник на работе, решили устроить концерт. А подарком стал целый ящик клубники - витамины для хорошего настроения.

- Мы хотели поздравить и врачей, и медсестер, и лаборантов, и санитаров. Сегодняшний день показывает значимость этой профессии и мы уверены в том, что изменения, которые сегодня вносят в Конституцию, связанны с доступностью медицинской помощи, будут возможны, когда медики получат подержку и от государства, и от каждого из нас, - поделился своими побуждениями участник акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ Валерий Синцов.

Сами врачи с удовольствием вышли из стен больницы буквально на 15 минут, чтобы послушать концерт - золотой голос России Гульнару Божину и баяниста Дмитрия Деревякина.

- Было очень приятно видеть такое внимание. Спасибо за поддержку и спасибо тем, кто сегодня поддерживает медиков, - поделилась своими эмоциями после концерта санитарка больницы Любовь Михайловна.

Врачи вышли на балкон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи вышли на балконФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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