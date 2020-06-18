2020-06-18T18:54:06+03:00
Общество

Мост через Волгу под Тольятти строят по графику

Несмотря на коронавирусные ограничения, строителям удалось не снизить темп
Лариса СТЕПАНОВА
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Строительство моста идет по графику. Фото: samregion.ruСтроительство моста идет по графику. Фото: samregion.ru
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Мост через Волгу в районе Климовки под Тольятти строят по графику, без отставаний. Об этом стало известно во время большого выездного совещания, которое 18 июня провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что строители набрали хороший темп и работа ведется без отставаний.

- Темп, который был задан в начале года, соблюдается, даже несмотря на коронавирусные ограничения, - подчеркнул глава региона.

В настоящее время уже готовы два свайных основания под опоры моста со стороны Климовки и еще одно основание – со стороны Тольятти (Ягодного). В русле посреди реки строители также вбили сваи, которые сейчас проходят испытания. От их результатов будет зависеть прочность всего моста. Также строители готовятся приступить ко сбору металлоконструкций, которые впоследствии предстоит надвигать на опоры моста.

Мост через Волгу будет состоять из 25 пролетов, длина всех, кроме одного, более ста метров. Глубина Волги в этом месте 36 метров. Общая длина моста составит 3,7 км, а протяженность подъездных дорог к нему, которые также сейчас строятся – почти 100 км, в том числе три транспортные развязки, а также небольшие мосты и эстакады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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