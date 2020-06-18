На ул.Стара-Загора в Самаре начали укладывать асфальт

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На ул.Стара-Загора в Самаре рабочие приступили к укладке нового асфальта на участке от ул.Воронежской в сторону проспекта Кирова. Работы начались в ночь на 18 июня. Как сообщает горадминистрация, в этом году рабочие обновят двухкилометровый участок до ул.Ташкентская. А в общей сложности здесь отремонтируют 6 км магистрали на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Еще весной подрядчик снял на ремонтируемом участке весь верхний слой дорожной одежды – он был поврежден. Сейчас рабочие вместо него укладывают несколько слоев щебеночно-мастичного асфальтобетона.

- Три группы работают днем, еще три – ночью, - объяснил мастер дорожного участка компании-подрядчка ООО «НПФ «XXI Век» Владимир Вечкин.

На укладке асфальта трудится более 50 единиц спецтехники, в том числе два укладочных комплекса. Во время проведения ремонта перекрывается только половина дороги и движение транспорта не останавливается. Сейчас рабочие занимаются полосой по направлению «из города», после того как дойдут до ул.Ташкентской – повернут обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU