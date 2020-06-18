2020-06-18T20:48:19+03:00
Общество

Грушинский фестиваль-2020 начал прием заявок

В этом году конкурс и сам фестиваль пройдут в режиме онлайн
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
В этом году собраться на Поляне не получитсяВ этом году собраться на Поляне не получитсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

16 июня стартовал прием заявок на участие в Грушинском фестивале-2020. В этом году фестиваль будет проходить в онлайн-формате, однако конкурс на определение лауреатов по традиции состоится.

Лауреатов и дипломантов конкурса будут определять в пяти номинациях: «Автор стихов и музыки», «Поэт», «Автор музыки», «Исполнитель», а также «Дуэты и Ансамбли». Заявить свои работы на конкурс могут как взрослые, так и дети до 18 лет. По правилам конкурса каждый участник может подать одно или два произведение, количество номинаций при этом не ограничено.

Заявки принимаются в форме видеозаписи выступления: необходимо записать горизонтальное видео своего выступления, разместить его на канале Youtube и отправить ссылку вместе с заявкой на официальный сайт Грушинского фестиваля - www.grushinfestival.ru. В заявке необходимо указать ФИО, фактический адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты.

Работы принимаются до 27 июня 2020 года, а 4 июля жюри под председательством Александра Городницкого объявит победителей. Лучшие участники Грушинского конкурса будут удостоены звания лауреатов и дипломантов и получат возможность выступить на Гала-концерте перед огромной интернет-аудиторией. На традиционной Поляне из-за коронавируса в этом году фестиваль проводиться не будет. Трансляция концерта будет идти на сайте www.grushinfestival.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские депутаты оценили детский мини-технопарк "Квантум"
Грушинский фестиваль-2020 начал прием заявок
На ул.Стара-Загора в Самаре начали укладывать асфальт
Мост через Волгу под Тольятти строят по графику
В Самаре медиков поздравили музыкой и клубникой
В день матча «Крылья Советов» - «Ахмат» до «Самара Арены» пустят трамваи
Организм пожирает сам себя: врач объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от других
РСХБ будет давать кэшбэк фермерскими продуктами
Лаборатория завода «АКОМ» на страже экологии и качества
Пять человек пострадали в массовом ДТП с участием фуры и школьного автобуса в Самарской области
В Самаре достраивают приют для бродячих кошек и собак
В Самарской области задержали мужчину с 1 кг героина
Счастливая самарчанка чуть не назвала сына Санитайзером
На трассе под Самарой грузовик врезался в бензовоз
Коронавирус в Самаре продолжает убивать пожилых женщин
За сутки от коронавируса в Самарской области вылечили 92 человека
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 76 человек в Самарской области