Грушинский фестиваль-2020 начал прием заявок

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:48:19+03:00

В этом году собраться на Поляне не получится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году конкурс и сам фестиваль пройдут в режиме онлайн

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16 июня стартовал прием заявок на участие в Грушинском фестивале-2020. В этом году фестиваль будет проходить в онлайн-формате, однако конкурс на определение лауреатов по традиции состоится.

Лауреатов и дипломантов конкурса будут определять в пяти номинациях: «Автор стихов и музыки», «Поэт», «Автор музыки», «Исполнитель», а также «Дуэты и Ансамбли». Заявить свои работы на конкурс могут как взрослые, так и дети до 18 лет. По правилам конкурса каждый участник может подать одно или два произведение, количество номинаций при этом не ограничено.

Заявки принимаются в форме видеозаписи выступления: необходимо записать горизонтальное видео своего выступления, разместить его на канале Youtube и отправить ссылку вместе с заявкой на официальный сайт Грушинского фестиваля - www.grushinfestival.ru. В заявке необходимо указать ФИО, фактический адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты.

Работы принимаются до 27 июня 2020 года, а 4 июля жюри под председательством Александра Городницкого объявит победителей. Лучшие участники Грушинского конкурса будут удостоены звания лауреатов и дипломантов и получат возможность выступить на Гала-концерте перед огромной интернет-аудиторией. На традиционной Поляне из-за коронавируса в этом году фестиваль проводиться не будет. Трансляция концерта будет идти на сайте www.grushinfestival.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU