Самарские депутаты оценили детский мини-технопарк "Квантум"

18 Июнь 2020 2020-06-18T21:11:04+03:00

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Депутаты фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ побывали с рабочим визитом в Безенчукском районе. Они решили проконтролировать, как реализуются нацпроекты в регионе. Народные избранники посмотрели как идет ремонт в детском отделении районной больницы. Ее оснащение ведется в рамках областной программы "Бережливая поликлиника". Сейчас здесь уже есть закрытое картохранилище, установлено информационное табло, работает дежурный врач.

Затем депутаты побывали в детском мини-технопарке "Квантум", это уже часть нацпроекта "Образование". Это уникальная среда для ускоренного развития ребенка по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Детский мини-технопарк пользуется большой популярностью у безенчукских ребят.

- Одна из поправок в Конституцию России обязывает власти оказывать поддержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала. Мы сегодня посмотрели мини-технопарк, где у детей есть возможность заниматься робототехникой, изучать 3-D моделирование. С юных лет дети учатся мыслить. Без развития науки невозможно развитие страны. Уверен, что принятие поправок явит для науки новые, законодательно определенные возможности для развития, - прокомментировал руководитель фракции Александр Живайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU