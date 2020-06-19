Начальника службы конвоя в Самаре отдадут под суд

19 Июнь 2020 2020-06-19T00:50:54+03:00

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В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления конвоирования УФСИН России. Мужчину обвиняют в подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следователи считают, что с мая 2014 года по июль 2019 года подозреваемый трудоустроил четырех человек в подведомственную ему службу и заплатил им 6 миллионов 790 тыс рублей за все время. При этом сотрудники совершенно не выполняли свои обязанности и даже не собирались этого делать.

Мужчина попался на "горячем" во время оперативно-розыскных мероприятий. Их проводили служба собственной безопасности УФСИН и местные ФСБ-шники.

Теперь уголовное дело направили в Ленинский суд, так как собрана достаточная доказательная база. Судьям предстоит решить, правы ли следователи и какого наказания заслуживает обвиняемый.

ИСТОЧНИК KP.RU