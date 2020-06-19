2020-06-19T01:05:01+03:00
Общество

Шумную и вредную кальянную закрыли в центре Самары

Роспотребнадзор разобрался с кафе под названием "Три кокоса"
Анастасия МЫШКИНА
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Владельцы кафе зарабатывали деньги, но не позаботились о безопасностиВладельцы кафе зарабатывали деньги, но не позаботились о безопасностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре запретили работу кальянной "Три кокоса" на ул. Красноармейская, 19. Оказалось, что она находится на первом этаже жилого здания, причем рядом располагаются другие квартиры. Эксперты проверили уровень шума вентиляционного оборудования кафе и выяснилось, что он превышает предельно допустимые значения.

Более того, выяснилось, что в жилые комнаты из-а кафе попадают вредные формальдегиды - их содержание превышает допустимые параметры в два раза. И это тоже противоречит всем мыслимым санитарным нормам.

17 февраля владелец кальянной попросили прикрыть заведение на 90 суток. Владелец в марте обратился в суд и попросил сократить срок закрытия, но ему отказали, так как нарушения не были устранены.

4 июня Роспотребнадзлр проверили, соблюдает ли кафе закон. Выяснилось, что кафе закрыто, как того и требует предписание и сложившаяся эпидемиологическая ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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