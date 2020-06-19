В Тольятти пассажир легковушки перевозил наркотические таблетки

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:06:00+03:00

Задержанный утверждает, что наркотики хранил для личного употребления Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД Тольятти остановили на пропускном пункте водителя «четырнадцатой». В ходе беседы страж порядка заметил, что пассажир автомобиля заметно нервничает. Было принято решение досмотреть граждан и машину.

– В кармане брюк пассажира был обнаружен полиэтиленовый пакет с таблетками желтого цвета. Общий вес наркотического средства амфетаминового ряда составил 3,163 гр. Это является значительным размером, – сообщили в ГУ МДВ России по Самарской области.

Мужчина сообщил, что наркотики предназначались для личного употребления. Данная версия проверяется сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание подразумевает 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU