2020-06-19T09:06:00+03:00
Общество

В Тольятти пассажир легковушки перевозил наркотические таблетки

В Тольятти пассажир легковушки перевозил наркотические таблетки
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанный утверждает, что наркотики хранил для личного употребленияЗадержанный утверждает, что наркотики хранил для личного употребленияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники ГИБДД Тольятти остановили на пропускном пункте водителя «четырнадцатой». В ходе беседы страж порядка заметил, что пассажир автомобиля заметно нервничает. Было принято решение досмотреть граждан и машину.

– В кармане брюк пассажира был обнаружен полиэтиленовый пакет с таблетками желтого цвета. Общий вес наркотического средства амфетаминового ряда составил 3,163 гр. Это является значительным размером, – сообщили в ГУ МДВ России по Самарской области.

Мужчина сообщил, что наркотики предназначались для личного употребления. Данная версия проверяется сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание подразумевает 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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