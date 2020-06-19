В Самарской области на выходных ожидается жара до +30

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:18:42+03:00

Однако в воскресенье будут дожди и возможна гроза

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Приволжское УГМС рассказало, какая погода ожидает жителей Самарской области в ближайшие выходные. Так, сегодня, 19 июня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Столбик термометра не поднимется выше 26 градусов.

– Завтра ночью будет прохладно – +7...+12 градусов. А вот днем снова будет очень жарко. Осадков в субботу не ожидается, а воздух прогреется до +30 °C., – говорится в сообщении синоптиков.

В воскресенье, 21 июня, погода может ухудшиться. В губернию придет порывистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, а также дожди и грозы. Температура воздуха составит 25 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU