В Самаре коллекторы «наматерились» на должника на 100 тысяч рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:39:32+03:00

Звонки мешали работе одной из стоматологических клиник города ФОТО: УФССП по Самарской области

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Судебные приставы Самары разобрались с настойчивыми коллекторами. Дело в том, что они крайне настойчиво пытались взыскать долг с сотрудника стоматологической клиники. По словам коллекторов, работник должен был вернуть долг в размере 35 тысяч рублей.

– Звонки были бесперебойными. Они поступал в регистратуру, что усложняло работу клиники. С 9:30 до 14:30 поступали звонки с периодичностью 5-10 минут. Кроме того, работнику поступали угрозы, а в отношении него использовалась нецензурная брань, – сообщает УФССП по Самарской области.

Главврач клиники пожаловался судебным приставам. Работники микрофинансовой организации получили за свои выходки серьезный штраф – 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU