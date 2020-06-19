В Самаре коллекторы «наматерились» на должника на 100 тысяч рублей
Судебные приставы Самары разобрались с настойчивыми коллекторами. Дело в том, что они крайне настойчиво пытались взыскать долг с сотрудника стоматологической клиники. По словам коллекторов, работник должен был вернуть долг в размере 35 тысяч рублей.
– Звонки были бесперебойными. Они поступал в регистратуру, что усложняло работу клиники. С 9:30 до 14:30 поступали звонки с периодичностью 5-10 минут. Кроме того, работнику поступали угрозы, а в отношении него использовалась нецензурная брань, – сообщает УФССП по Самарской области.
Главврач клиники пожаловался судебным приставам. Работники микрофинансовой организации получили за свои выходки серьезный штраф – 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU