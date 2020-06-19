2020-06-19T09:39:32+03:00
Общество

В Самаре коллекторы «наматерились» на должника на 100 тысяч рублей

Звонки поступали с периодичностью 5-10 минут
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Звонки мешали работе одной из стоматологических клиник города ФОТО: УФССП по Самарской областиЗвонки мешали работе одной из стоматологических клиник города ФОТО: УФССП по Самарской области
Изменить размер текста:

Судебные приставы Самары разобрались с настойчивыми коллекторами. Дело в том, что они крайне настойчиво пытались взыскать долг с сотрудника стоматологической клиники. По словам коллекторов, работник должен был вернуть долг в размере 35 тысяч рублей.

– Звонки были бесперебойными. Они поступал в регистратуру, что усложняло работу клиники. С 9:30 до 14:30 поступали звонки с периодичностью 5-10 минут. Кроме того, работнику поступали угрозы, а в отношении него использовалась нецензурная брань, – сообщает УФССП по Самарской области.

Главврач клиники пожаловался судебным приставам. Работники микрофинансовой организации получили за свои выходки серьезный штраф – 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре коллекторы «наматерились» на должника на 100 тысяч рублей
Московское шоссе в Самаре ждет капитальный ремонт
В Самарской области на выходных ожидается жара до +30
В Тольятти пассажир легковушки перевозил наркотические таблетки
Эксклюзивное интервью и уставшие глаза врачей: Вышел спецпроект "КП-Самара" ко дню медика
Самарцам показали, что происходит с Дворцом спорта
Шумную и вредную кальянную закрыли в центре Самары
Начальника службы конвоя в Самаре отдадут под суд
Самарские депутаты оценили детский мини-технопарк "Квантум"
Грушинский фестиваль-2020 начал прием заявок
На ул.Стара-Загора в Самаре начали укладывать асфальт
Мост через Волгу под Тольятти строят по графику
В Самаре медиков поздравили музыкой и клубникой
В день матча «Крылья Советов» - «Ахмат» до «Самара Арены» пустят трамваи
Организм пожирает сам себя: врач объяснил, чем коронавирусная пневмония отличается от других
РСХБ будет давать кэшбэк фермерскими продуктами
Лаборатория завода «АКОМ» на страже экологии и качества
Пять человек пострадали в массовом ДТП с участием фуры и школьного автобуса в Самарской области
В Самаре достраивают приют для бродячих кошек и собак
В Самарской области задержали мужчину с 1 кг героина
Счастливая самарчанка чуть не назвала сына Санитайзером
На трассе под Самарой грузовик врезался в бензовоз
Коронавирус в Самаре продолжает убивать пожилых женщин
За сутки от коронавируса в Самарской области вылечили 92 человека
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 76 человек в Самарской области