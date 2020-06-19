В Тольятти разыскивают женщину, обворовавшую пенсионерку

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:59:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в Тольятти произошла кража в одном из домов Автозаводского района. Неизвестная женщина позвонила в квартиру 77-летней старушки и попросила у нее стакан воды. Когда пенсионерка отвлеклась, подозреваемая украла у нее 17 тысяч рублей и паспорт, который лежал в шкафу.

– Пропажу потерпевшая заметила лишь на следующий день. После этого обратилась в полицию. Правоохранители проверили записи с камер наблюдения, информацию довели до личного состава полиции и Росгвардии, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет тюрьмы. Ее приметы: на вид 25-30 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, светлые волосы заплетены в клубок. Всех, кто располагает какой-либо информацией на этот счет, просят обращаться в отдел полиции, либо по телефонам: (8482) 93-46-02, 30-37-02, 93-46-26 или 020 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU