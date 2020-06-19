В Самаре подросток кричал из окна и выкидывал оттуда вещи

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:57:09+03:00

Что вызвало такой срыв у подростка – неизвестно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Железнодорожном районе Самары произошел необычный случай. На третьем этаже одного из домов разразилась настоящая драма. Подросток кричал из окна и выбрасывал оттуда вещи. Помог справиться с ситуацией сотрудник УНК Павел Ломов, выполнявший на месте оперативные задачи по своей линии работы.

– Полицейский попытался поговорить с мальчиком, но это было тщетно. Дверь также никто не открывал. Среди выброшенных вещей правоохранитель нашел медицинские документы. С их помощью удалось связаться с родителями и сообщить им о необходимости срочно ехать домой, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Приехавшая мать открыла дверь квартиры и смогла успокоить ребенка. Она выразила благодарность полицейским за мужество и небезразличие.

ИСТОЧНИК KP.RU