2020-06-19T12:01:04+03:00
Общество

В Безенчуке появилась памятная доска врачу-хирургу

В Самарской области увековечили память о талантливом враче
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самарской области появилась памятная доска врачуВ Самарской области появилась памятная доска врачу
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В Безенчуке накануне Дня медика открыли мемориальную доску, посвященную талантливому врачу-хирургу, бывшему главврачу Безенчукской больницы Александру Косову. За время его работы в поселке построили больничный комплекс со стационаром на 250 коек, и это позволило создать единую ЦРБ с современным оборудованием. Построили дом для врачей, где квартиры получили 53 человека. В 1991 году впервые в России здесь появилось отделение медико-социальной помощи на 40 коек.

- Это лучший пример для подражания молодым врачам. И пандемия заставила нас воздать должное уважение к труду медицинских работников, которые ежедневно совершают подвиг во имя спасения человеческих жизней, - поделился своими эмоциями от праздника руководитель фракции «Единая Россия» областного парламента Александр Живайкин. Депутаты губдумы приехали сюда, чтобы присутствовать на открытии доски.

Сейчас в Самарской области около 8 тысяч медиков работают в «красной зоне», борются с коронавирусной инфекцией, спасают жизни и здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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