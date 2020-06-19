2020-06-19T11:09:51+03:00
Общество

Самарцы смогут высказать мнение о поправках в ТК, защищающих права работников на удаленке

Инициатором законопроекта выступила партия «Единая Россия»
Илона МАЙСКАЯ
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Авторы документа предлагают законодательно закрепить три вида удаленки: постоянную, временную и комбинированнуюАвторы документа предлагают законодательно закрепить три вида удаленки: постоянную, временную и комбинированную
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В Госдуму РФ внесли законопроект, который регламентирует дистанционную работу. Инициатором поправок в Трудовой кодекс (ТК) выступила партия «Единая Россия».

В документе предлагают закрепить три вида удаленной работы: постоянную, временную и комбинированную. Последние два пункта появились в условиях пандемии коронавируса и ранее в ТК закреплены не были. Также авторы законопроекта предлагают закрепить взаимоотношения между работником на удаленке и его руководством. В частности, ввести в дополнение к бумажному электронный документооборот, при котором будет не нужна виртуальная подпись.

Кроме того, документ поможет защитить права дистанционных сотрудников. Для этого из ТК предлагают убрать отдельные основания для их увольнения по инициативе работодателей. Помимо этого, тем, кто уходит на временную удаленку, согласно документу, сохранят зарплату. А еще за дистанционными работниками оставят право на офлайн — им обязаны будут платить за сверхурочную работу. Председатель комитета Самарской губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина считает, что в рамках этого законопроекта стоит учесть и варианты удаленки для многодетных мам и женщин в декрете.

Недавно законопроект внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента, однако его авторы предлагают узнать также общественное мнение. Для этого в каждом регионе проведут специальные опросы. Эту инициативу уже поддержал председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников. Все предложения учтут ко второму и третьему чтениям. В партии «Единая Россия» рассчитывают, что новые нормы смогут заработать с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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