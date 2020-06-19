2020-06-19T11:55:01+03:00
Общество

Самарские туроператоры могут получить «лизинговые каникулы»

С такой инициативой вышла партия «Единая Россия»
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Турбизнесу тоже нужна поддержкаТурбизнесу тоже нужна поддержкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Единая Россия» вынесла на обсуждение ряд предложений о поддержке туристической отрасли. В частности, предлагается ввести специальные экономические режимы для помощи предприятия этой сферы, «лизинговые каникулы» для тех компаний, у которых есть свой автопарк, и внедрить потребкооперацию в турбизнес.

- Я ездил по регионам и видел результаты развития туриндустрии, которая создавала новые рабочие места в областях. Сейчас это все под угрозой. Давайте мы постараемся создать посильные для нашей страны, но совершенно неординарные, масштабные меры по поддержке отрасли, иначе она с колен не встанет, - отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

В Самарской области для турбизнеса разрабатывают и свои меры поддержки. На онлайн-совещании губернатор и председатель регионального отделения отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров поручил сформировать программу развития туризма в регионе до 2025 года. При этом нужно учесть ключевые точки роста, подготовить проекты развития и концепции известных мест. А параллельно, по его словам, нужно помогать предприятиям сферы туризма как можно быстрее включиться в работу после снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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