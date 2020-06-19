2020-06-19T13:22:44+03:00
Общество

На администрацию Отрадного возбудило дело Самарское УФАС

Власти города не выполняли требование антимонопольной службы
Владислав КИРСАНОВ
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Администрация пыталась судиться, но проиграла ФОТО: УФАС по Самарской областиАдминистрация пыталась судиться, но проиграла ФОТО: УФАС по Самарской области
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Управление Федеральной антимонопольной службы Самарской области возбудило дело в отношении администрации Отрадного. Одна из теплоснабжающих компаний города осталась недовольна распределением ресурсов для потребителей в пользу другой фирмы.

– Специалисты установили, что законных торгов проведено не было, а власти сразу выбрали другую коммунальную компанию. Был установлен запрет на необоснованное вмешательство органов власти в свободное функционирование товарных рынков, – говорится в сообщении.

Администрация Отрадного не согласилась с предупреждением и обратилась в суд. Однако там им было отказано в требовании, а действия антимонопольной службы были признаны законными. Сейчас возбуждено новое дело в связи с неисполнением предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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