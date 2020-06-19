2020-06-19T13:38:37+03:00
Общество

Самарским врачам могут разрешить приватизировать служебное жилье

С предложением о новых льготах медикам вышла «Единая Россия». Михаил Мурашко назвал его своевременным
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Медикам-работникам первичного звена - могут разрешить приватизировать служебное жилье. Для этого нужно внести поправки в Жилищный кодекс. Это будут дополнительные льготы медработникам - предложение об их введении вынесла на обсуждение партия «Единая Россия».

- Мы предлагаем дать это право работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек, - отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также медиков предлагают включить в список лиц, чьи дети могут в первую очередь получить места в детсадах.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал предложенные меры своевременными и поблагодарил партию за помощь медикам в регионах. Например, в Самаре медицинским учреждениям области перечислили крупные денежные суммы, передали автомобили.

- Помощь врачам оказывается и персонализировано. Более 5 млн рублей, собранных из личных средств самарских единороссов, были потрачены на приобретение бытовой и оргтехники, свежих овощей и фруктов, других продуктов питания. С начала июня медикам станций скорой помощи Самары, Сызрани и Тольятти передали специальные защитные костюмы, - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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