В Самарской области три человека пострадали из-за аварии на трассе
Вчера, 18 июня, в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП. 52-летний водитель «Гранты» нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, поэтому врезался в «Хендэ», за рулем которого был 35-летний мужчина.
– В результате столкновения пострадали три человека. Водитель иномарки и две пассажирки отечественной легковушки – 48-ми и 29-ти лет. Им было назначено амбулаторное лечение, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU