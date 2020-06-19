В Самарской области три человека пострадали из-за аварии на трассе

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:40:10+03:00

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Вчера, 18 июня, в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП. 52-летний водитель «Гранты» нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, поэтому врезался в «Хендэ», за рулем которого был 35-летний мужчина.

– В результате столкновения пострадали три человека. Водитель иномарки и две пассажирки отечественной легковушки – 48-ми и 29-ти лет. Им было назначено амбулаторное лечение, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU