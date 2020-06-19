В Самаре готовятся открыть ТЦ и это показали на видео

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:13:51+03:00

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В самарском ТЦ сняли видео, как готовятся встречать покупателей и показали, что делают для их безопасности. Напомним, что по разрешению губернатора уже 22 июня смогут открыться все магазины и торговые точки во всех торговых центрах.

На видео показали, как добиваются чистоты и безопасности. На входе охранник следит, чтобы все покупатели были в масках. Продавцы тоже работают в средствах защиты. В туалетах постоянно делают уборку, проводят дезинфекцию.

- Мы заботимся о вас и ты тоже, прояви заботу, - просят сотрудники торгового центра. И предлагают обязательно носить маску.

Напомним, что в последнем постановлении Дмитрий Азаров разрешил торговым центрам открыться с 22 июня. С 3 июля будут работать прогулочные суда и экскурсии на открытом воздухе. А вот кафе и рестораны пока закрыты - их работа запрещена до 25 июня, возможно, потом им разрешат открыться.

ambarmall В самарском ТЦ сняли на видео, как ждут покупателей

ИСТОЧНИК KP.RU