2020-06-19T13:16:20+03:00
Общество

В Самарской области задержали наркокурьера из Брянской области

С собой мужчина перевозил около 1 кг мефедрона
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Полицейские устанавливают канал поставки запрещенных веществПолицейские устанавливают канал поставки запрещенных веществФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД возле села Зеленовка Самарской области остановили автомобиль из Тамбовской области. Во время проверки документов правоохранители заметили, что пассажир легковушки заметно нервничает. Было принято решение провести досмотр.

– У 30-летнего жителя Брянской области в рюкзаке находился сверток с веществом светлого оттенка. Исследования подтвердили, что это наркотик. Общий вес запрещенного вещества мефедрона составил около 1 кг, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечается, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преставления. Полицейские выясняют все обстоятельства дела, а также устанавливают канал поставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области задержали наркокурьера из Брянской области
В Самаре готовятся открыть ТЦ и это показали на видео
В Самарской области три человека пострадали из-за аварии на трассе
Самарским врачам могут разрешить приватизировать служебное жилье
На администрацию Отрадного возбудило дело Самарское УФАС
В Самаре впервые за 15 дней никто не умер от коронавируса
В Самаре зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 83 человека в Самарской области
Самарские туроператоры могут получить «лизинговые каникулы»
Самарцы смогут высказать мнение о поправках в ТК, защищающих права работников на удаленке
В Самарской области нашли двоих маленьких детей, игравших на железнодорожных путях
В Безенчуке появилась памятная доска врачу-хирургу
В Самарской области впервые за 13 дней никто не умер от коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 19 июня 2020 года: подтвердились 83 случая
Валерий Гришко о Михаиле Ефремове: «Я уважал актера, а не этого человека»
В Самаре подросток кричал из окна и выкидывал оттуда вещи
В Тольятти разыскивают женщину, обворовавшую пенсионерку
В Самаре коллекторы «наматерились» на должника на 100 тысяч рублей
Московское шоссе в Самаре ждет капитальный ремонт
В Самарской области на выходных ожидается жара до +30°C
В Тольятти пассажир легковушки перевозил наркотические таблетки
Эксклюзивное интервью и уставшие глаза врачей: вышел спецпроект «КП-Самара» ко Дню медика
Самарцам показали, что происходит с Дворцом спорта