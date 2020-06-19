В Самарской области задержали наркокурьера из Брянской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:16:20+03:00

С собой мужчина перевозил около 1 кг мефедрона

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Сотрудники ГИБДД возле села Зеленовка Самарской области остановили автомобиль из Тамбовской области. Во время проверки документов правоохранители заметили, что пассажир легковушки заметно нервничает. Было принято решение провести досмотр.

– У 30-летнего жителя Брянской области в рюкзаке находился сверток с веществом светлого оттенка. Исследования подтвердили, что это наркотик. Общий вес запрещенного вещества мефедрона составил около 1 кг, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечается, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преставления. Полицейские выясняют все обстоятельства дела, а также устанавливают канал поставки.

ИСТОЧНИК KP.RU