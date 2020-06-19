В Самарской области задержали наркокурьера из Брянской области
Сотрудники ГИБДД возле села Зеленовка Самарской области остановили автомобиль из Тамбовской области. Во время проверки документов правоохранители заметили, что пассажир легковушки заметно нервничает. Было принято решение провести досмотр.
– У 30-летнего жителя Брянской области в рюкзаке находился сверток с веществом светлого оттенка. Исследования подтвердили, что это наркотик. Общий вес запрещенного вещества мефедрона составил около 1 кг, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Отмечается, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преставления. Полицейские выясняют все обстоятельства дела, а также устанавливают канал поставки.
ИСТОЧНИК KP.RU