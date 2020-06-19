В Тольятти задержали 16-летнего грабителя, который выглядел на 20 лет

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:15:29+03:00

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В одном из дворов на улице Гидротехнической в Тольятти произошел грабеж. Неизвестный открыто похитил телефон у юного жителя Комсомольского района. Пострадавший пояснил, что около двух часов дня гулял возле дома, после чего к нему подошел парень и, угрожая насилием, украл у него смартфон.

– На вид нападавшему было около 20 лет, он был высокого роста. В результате по схожим приметам в участок был доставлен парень, который выглядел намного старше своего возраста. Им оказался 16-летний подросток, который уже стоял на учете за совершение грабежа, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Он пояснил, что телефон он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Имущество удалось вернуть хозяину. Теперь парню грозит тюремный срок. Статья за грабеж подразумевает до 7 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU