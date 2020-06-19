2020-06-19T14:15:29+03:00
Общество

В Тольятти задержали 16-летнего грабителя, который выглядел на 20 лет

Он украл телефон у несовершеннолетнего
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Задержанному грозит до 7 лет тюрьмыЗадержанному грозит до 7 лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В одном из дворов на улице Гидротехнической в Тольятти произошел грабеж. Неизвестный открыто похитил телефон у юного жителя Комсомольского района. Пострадавший пояснил, что около двух часов дня гулял возле дома, после чего к нему подошел парень и, угрожая насилием, украл у него смартфон.

– На вид нападавшему было около 20 лет, он был высокого роста. В результате по схожим приметам в участок был доставлен парень, который выглядел намного старше своего возраста. Им оказался 16-летний подросток, который уже стоял на учете за совершение грабежа, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Он пояснил, что телефон он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. Имущество удалось вернуть хозяину. Теперь парню грозит тюремный срок. Статья за грабеж подразумевает до 7 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Крылья Советов» объявили стартовый состав на матч с «Ахматом»
В Тольятти будут судить главу департамента транспорта
В Похвистневе парень уехал с застолья на чужой машине и влетел в забор
Как будут ходить электрички 24 июня 2020 года в Самарской области
В Самаре в 2020 году обустроят «Гитар-парк»
В Самаре люди переболели коронавирусом и не знали этого
В Самарской области задержали поддельные трусы и футболки на 28 млн рублей
АВТОВАЗ выпустил юбилейный 450-тысячный автомобиль LADA Vesta
Появилось видео с репетиции воздушного Парада Победы 2020 в Самаре
На матче «Крыльев Советов» с «Ахматом» будет 4,2 тысячи болельщиков
В Тольятти задержали 16-летнего грабителя, который выглядел на 20 лет
В Самарской области задержали наркокурьера из Брянской области
В Самаре готовятся открыть ТЦ и это показали на видео