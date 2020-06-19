АВТОВАЗ выпустил юбилейный 450-тысячный автомобиль LADA Vesta

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:01:36+03:00

Скоро он отправится к своему владельцу в Орел

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 19 июня, с конвейера завода LADA Ижевск, который входит в АВТОВАЗ, сошел 450-тысячный автомобиль LADA Vesta. Обладателем юбилейного авто станет один из жителей Орла. В скором времени его отправят в дилерский центр.

- Юбилейным автомобилем стал LADA Vesta SW Cross в комплектации Luxe, окрашенный в цвет синий металлик «Дайвинг». Он оснащен автоматической бесступенчатой трансмиссией, двигателем 1,6 л (113 л.с.), - рассказали в пресс-службе автокомпании.

Напомним, старт производству LADA Vesta SW Cross был дан в сентябре 2017 года. За это время предприятие изготовило уже около 83 тысяч автомобилей. Модификация SW Cross - одна из самых популярных в семействе LADA Vesta. На первом месте - седан.

ИСТОЧНИК KP.RU