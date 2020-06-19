2020-06-19T15:20:48+03:00
Общество

В Самарской области задержали поддельные трусы и футболки на 28 млн рублей

Партии контрафактного товара пытались ввезти из Казахстана
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подделки выдавали за продукцию компании Tommy Hilfiger / Фото: Самарская таможняПодделки выдавали за продукцию компании Tommy Hilfiger / Фото: Самарская таможня
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В Самарскую область с начала 2020 года уже три раза пытались ввезти крупные партии товаров-подделок. В частности, из Казахстана в 63 регион вознамерились переправить одежду, якобы изготовленную известным брендом - Tommy Hilfiger.

- Три большегрузных автомобиля с партиями товаров народного потребления были выявлены в районе села Большая Черниговка. При досмотре там были найдены 297 футболок-поло, 196 сумок и 12 тысяч единиц мужского нижнего белья, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Проверка показала, что весь этот товар — подделка. Компания Tommy Hilfiger Licensing B.V. не выпускала данную продукцию. Общая сумма ущерба составила свыше 28 млн рублей. Таможенники передали материалы проверки в МВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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