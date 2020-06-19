2020-06-19T15:50:30+03:00
Общество

В Самаре в 2020 году обустроят «Гитар-парк»

Комплекс расположат на территории сквера Высоцкого
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новая детская площадка соединит в себе игровые комплексы, качели, песочницы и места отдыхаНовая детская площадка соединит в себе игровые комплексы, качели, песочницы и места отдыха
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В Самаре продолжат благоустройство сквера Высоцкого. В этом году там хотят создать необычную детскую площадку - «Гитар-парк». Заказчиком выступает администрация Самарского района. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет привести в порядок пешеходные дорожки сквера. Высадить газон, кустарники и новые деревья. Кроме того, он должен установить скамейки и игровые комплексы для детей. На площадке для самых юных посетителей сквера также обустроят горки, качели и песочницы. А на входе рабочие поставят металлическую конструкцию «Гитара».

Победителя электронного аукциона определят 30 июня. Начальная (максимальная) цена контракта - 9,6 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить все работы до конца декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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