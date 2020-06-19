2020-06-19T16:36:27+03:00
Происшествия

В Похвистневе парень уехал с застолья на чужой машине и влетел в забор

Пьяная езда без прав закончилась возбуждением уголовного дела
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек устроил ДТП на авто друга и сбежалМолодой человек устроил ДТП на авто друга и сбежалФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Недавно на улице Газовиков в Похвистневе произошло ДТП. Там в металлический забор одного из частных домов влетел автомобиль «Лада Приора». Кроме ограждения и легковушки никто не пострадал. Дожидаться полицейских водитель не стал. Он бросил машину и сбежал.

- Стражи порядка нашли документы владельца авто и установили его личность. Им оказался 30-летний мужчина. Однако выяснилось, что машиной управлял не он. Автомобиль угнали со двора частного дома на улице Октябрьской, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Угонщиком оказался товарищ автовладельца, с которым они вместе распивали алкоголь. Он взял из куртки собутыльника ключи от машины и незаметно для остальной компании поехал кататься. Отсутствие водительских прав парню не помешало. В конечном итоге угонщика - 23-летнего молодого человека - нашли. На него составили протокол за езду в пьяном виде, суд назначил 10 суток ареста. Также парню предстоит ответить по части 1 статьи 166 УК РФ. Его могут посадить на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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