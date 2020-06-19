Подготовка к празднованию 170-летия Самарской губернии стартовала

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:26:32+03:00

Эту дату наша область будет отмечать 13 января 2021 года, но некоторые праздничные мероприятия пройдут уже в этом году

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19 июня в Общественной палате Самарской области обсудили начало подготовки к празднованию 170-летия Самарской губернии. Юбилей наш регион будет отмечать 13 января 2021 года, но уже сейчас в области начнется подготовка к празднованию. Также пройдут некоторые мероприятия, в том формате, в котором позволяют ограничительные меры.

Как отметил член Общественной палаты Самарской области, председатель Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников, празднования будут масштабные и охватят жителей всего региона. Они позволят подчеркнуть вклад Самарской области в промышленность, экономику нашей страны, рассказать о губернии как о важнейшем научно-образовательном и индустриальном субъекте страны с богатейшей историей и уникальной культурой.

До 10 июля министерство культуры Самарской области сформирует организационный комитет по подготовке и проведению празднования юбилея. Предполагается, что возглавит его губернатор Дмитрий Азаров. До 1 сентября 2020 года будут подготовлены проект концепции и план мероприятий по проведению праздника. Свои идеи и предложения может высказать любой житель области.

- Пока предложения принимаются через сайт Общественной палаты Самарской области. Позже будут и другие каналы связи, - отметила заместитель министра культуры Самарской области Наталья Тонковидова.

Так, к примеру, уже в июле пройдет краеведческая викторина «Наша губерния 2020». Участником викторины может стать любой житель региона старше 18 лет.

- Приглашение принять участие в викторине (флаер) можно получить на пункте общественного голосования с 25 июня 2020 года, когда начнется голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации, либо в единый день голосования 1 июля. В этот день на этих же пунктах с 8:00 до 20:00 обладатели флаеров смогут обменять их на билет викторины и принять в ней участие. Участникам предстоит ответить на три вопроса в билете викторины, стереть защитный слой и узнать, какой гарантированный подарок они могут получить, - рассказала председатель Ассоциации правовой помощи и просвещения Самарской области Оксана Симонина. - Вопросы будут касаться истории Самарского края, страны и Конституции РФ.

Среди призов: три квартиры в Самарской области, три автомобиля, 4000 подарочных карт номиналом 2000 рублей на покупку электроники, а также открытки и памятные призы с видами Самарской области.

Узнать подробнее о викторине можно будет по телефону горячей линии: 88005555263, которая начнет свою работу с 22 июня. Всю информацию о праздновании юбилея региона разместят на сайте нашагуберния63.рф. Скоро портал заработает в полную мощь.

ИСТОЧНИК KP.RU