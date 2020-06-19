2020-06-19T18:35:00+03:00
Общество

В Самаре проекты НКО получили более 185 млн рублей в конкурсе Президентских грантов

Наш регион занял первое место по объему финансирования в ПФО
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Самарские НКО оказались самыми успешными в ПФОСамарские НКО оказались самыми успешными в ПФО
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Самарские НКО победили в конкурсе Президентских грантов и теперь получат более 185 млн рублей на реализацию своих социально-значимых проектов. По объему выигранного финансирования Самарская область заняла первое место в ПФО. Причем проектов стало больше в 1,5 раза.

- Это говорит о том, что активность общественников значительно выросла, а проекты стали качественнее. В конечном счете, от этого выигрывают жители региона, - рассказали в правительстве Самарской области.

Стоит отметить, что в регионе действует созданная по инициативе губернатора Дмитрия Азарова система сопровождения и поддержки разработки и реализации президентских проектов НКО Самарской области. Это помогает организациям подавать все более проработанные заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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