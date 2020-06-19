В Самаре наградили медиков, борющихся с коронавирусом

19 Июнь 2020 2020-06-19T22:26:23+03:00

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19 июня, перед первым после перерыва матчем РФПЛ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил региональным медикам памятные знаки «За служение людям». Так он поздравил сотрудников здравоохранения с грядущим профессиональным праздником. Первыми награды получили 15 медиков, которые активно участвует в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- На недосягаемую высоту вы подняли ее своей верностью клятве Гиппократа, спасёнными жизнями наших земляков! Я благодарю вас за самоотверженный труд, очень надеюсь, что благодарность людей будет с вами всегда! — завил Дмитрий Азаров, вручая награды. — Этот сложный период наша страна и наш регион проходят успешно. Мы ждали более жесткой ситуации. Благодаря вашему профессионализму, ответственности, самопожертвованию, выдержке, мы сегодня можем говорить о том, что угроза распространения инфекции отступает.

Глава также подчеркнул, что возобновление Чемпионата России по футболу стало возможным во многом благодаря работе враче, а игроки ФК «Крылья Советов» вышли на поле в футболках с надписями «Спасибо врачам!». Кстати, право первого удара по мячу получил главврач одного из самых крупных «ковидных» госпиталей — больницы Середавина — Армен Бенян.

Также во время церемонии стало известно, что службам «скорой помощи» Самары и Тольятти передали 12 реанимационных автомобилей — по 6 в каждый город, а в ближайшее время новые машины появятся и в Сызрани, а также оправятся работать в сельскую местность.

Справка КП:

В составе службы скорой медицинской помощи Самарской области 4 самостоятельными станциями (Самарская городская, Тольяттинская, Сызранская и областная) и 19 отделениями в составе центральных городских и центральных районных больниц. В них трудятся больше 5,7 тысяч человек. За 2019 году они совершили 782 099 выездов на помощь жителям — по 12 выездов в сутки на одну бригаду.

ИСТОЧНИК KP.RU