2020-06-19T22:13:05+03:00
Общество

Самарские пляжи готовят к снятию ограничений и открытию сезона

В этом году на городские пляжи привезут более 17 тысяч тонн песка
Евгения ВАСИНА
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Ура! Скоро будут благоустроенные пляжи!Ура! Скоро будут благоустроенные пляжи!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пока в Самарской области действуют ограничительные меры, связанных с пандемией коронавируса, но пляжи областной столицы уже готовят к наплыву отдыхающих. Посещать любимые места отдыха самарцы смогут после полного снятия ограничений.

С 20 июня на городские пляжи начнут заводить песок. Работы стартуют с I очереди набережной Волги. Как раз сейчас снизился уровень воды в Саратовском водохранилище до отметки 29 м, при таких условиях завоз и планировка песка согласованы со Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства. По сообщению городской администрации, в этом году на самарские пляжи завезут 17,5 тысяч тонн песка. Протяжённость городских пляжей в Самаре - 4,02 км.

Пляж в этом сезоне обустроят: от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской; от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса «КИНАП»; от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага; в районе Загородного парка; под спуском по ул. Советской Армии; в районе Барбошиной поляны; у СФГУП "Санаторий Можайский"; а также пляж Красноглинского района и в районе Фестивальной поляны (на период фестивалей).

Перед открытием пляжного сезона водолазы обследуют дно, чтобы знать о наличии или отсутствии выхода грунтовых вод, водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду, а также для определения оптимальных зон для размещения мест купания для детей и тех, кто не умеет плавать.

Сейчас вода в Волге в районе пляжей соответствует санитарным нормам. После завоза песка, на пляжах разместят 37 биотуалетов и 1155 единиц пляжного оборудования, в том числе новые диваны-качели, диваны с навесами, турники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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