Дмитрий Азаров предложил ресторатор поговорить

20 Июнь 2020 2020-06-20T00:05:28+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил местных рестораторов к серьёзному разговору. Напомним, раньше они написали главе региона открытое письмо с просьбой разрешить им работать. Чтобы обратить на себя внимание, они также запустили флешмоб в соцсетях. На разговоры отреагировал Дмитрий Азаров. Он разместил у себя пост, начав его с хештега #откроемрестораны.

- Конечно откроем. Рестораторам пока предлагаю встретиться в режиме ВКС, определите состав делегатов. И обсудим этапы открытия, - отметил глава региона.

Напомним, что рестораны закрыли в самом начале пандемии коронавируса. Они не работают уже почти три месяца, теряют деньги. Сейчас в регионе уже сняли многие ограничения, в частности разрешили гулять в парках, открыли торговые центры. Рестораторы отметили, что летние веранды кафе ничуть не опаснее, чем общественный транспорт в часы пик. Сейчас действует запрет работы ресторанов до 25 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU