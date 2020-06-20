Дмитрий Азаров предложил ресторатор поговорить
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил местных рестораторов к серьёзному разговору. Напомним, раньше они написали главе региона открытое письмо с просьбой разрешить им работать. Чтобы обратить на себя внимание, они также запустили флешмоб в соцсетях. На разговоры отреагировал Дмитрий Азаров. Он разместил у себя пост, начав его с хештега #откроемрестораны.
- Конечно откроем. Рестораторам пока предлагаю встретиться в режиме ВКС, определите состав делегатов. И обсудим этапы открытия, - отметил глава региона.
Напомним, что рестораны закрыли в самом начале пандемии коронавируса. Они не работают уже почти три месяца, теряют деньги. Сейчас в регионе уже сняли многие ограничения, в частности разрешили гулять в парках, открыли торговые центры. Рестораторы отметили, что летние веранды кафе ничуть не опаснее, чем общественный транспорт в часы пик. Сейчас действует запрет работы ресторанов до 25 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU